O Pátio das Antigas: Campião, a outra casa das lotarias

Quando se fala em lotaria, fala-se não só na Casa da Sorte, como também na Casa Campião, fundada em Lisboa em meados do século XIX. É a mais antiga do mundo na especialidade, constando inclusivamente no ‘Guiness Book of Records’.

Estabelecida em 1840, muito antes da sua grande concorrente, a Casa da Sorte (que data de 1933) a Casa Campião chama-se assim não por erro de ortografia, mas porque esse era o apelido do seu fundador, Pedro José Campião, um comerciante de Tomar que se estabeleceu em Lisboa. Câmbios, papéis de crédito, venda de ouro e libras de ouro, e de lotaria, eram o seu negócio, a exemplo de muitas outras casas semelhantes que havia então na capital.

Numa das publicidades da Campião, datada dos primeiros anos do século XX, podia ler-se este saboroso texto: “Do grande cavallo de Troya que segundo reza a história era de pau sahiu o exército grego que destruiu o grande exército troyano. Isto não foi nada. Porque d’um pequeno e leve pedaço de papel sahirá uma fortuna, o bem estar de uma família, o descanço da velhice, um património inteiro, bons prémios, carro aturado, boas comidas e melhores bebidas. Sabem como?... Num bilhete da loteria comprado na Campião & Cia.”.

A casa de lotarias estabelecida originalmente na Rua do Amparo, na Baixa, transformou-se num negócio familiar, passado de pais para filhos, e a sua prosperidade permitiu-lhe ir abrindo sucursais não só em Lisboa, como também por todo o país, transformando-se na casa da especialidade mais antiga do mundo, constando no Guiness Book of Records. Foi também pioneira dos jogos online entre nós, ao inaugurar em 1997 um serviço que permitia apostar na Internet. Com o gradual aparecimento de outros jogos sociais, do Totobola ao Euromilhões, sem falar nas raspadinhas, a popularidade da lotaria já não é a mesma do que dantes, mas a Casa Campião continua em actividade nesta área, na capital e no resto do país.

