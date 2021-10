O Pátio das Antigas: O palacete dos colégios

Construído em 1904, o palacete da esquina da Avenida da República, logo antes do Saldanha, albergou apenas colégios. Foram quatro, estando lá agora o Colégio Académico desde 1936.

‘Escola Minerva’, lê-se na placa colocada na varanda deste palacete, numa fotografia tirada em 1931. Os lisboetas mais observadores terão detectado imediatamente que se trata do edifício onde hoje se encontra o histórico Colégio Académico, na esquina da Avenida da República com a Avenida Duque de Ávila, pouco antes de se chegar ao Saldanha. Obra do arquitecto Álvaro Machado em 1904, esta construção sempre teve vocação para albergar colégios – foram quatro, no total – a começar logo pela sua proprietária original, a francesa Anne Roussel.

Esta inaugurou lá, em 1905, um estabelecimento de ensino privado com o seu nome, o Colégio Anne Roussel, exclusivamente para raparigas de famílias abastadas, de que foi directora. Ali esteve até 1920, ano em que abriu em seu lugar o Colégio Inglês, e mais tarde o Colégio Minerva, documentado na foto que ilustra esta página. Em 1935, lá se instalou o Colégio Académico, que havia sido inaugurado em 1926, na Rua Nova do Almada e depois passou para o Rossio (com uma filial na Rua de São José) e a seguir para os Anjos, antes de ir em definitivo para o palacete de esquina da Avenida da República (que ainda se chamava Avenida Ressano Garcia quando o edifício foi construído). O Colégio Académico passou a ser misto após o 25 de Abril, em 1975. Até aí, a secção masculina funcionava nos Anjos e a feminina neste palacete.

Lisboa de outras eras:

+ O Pátio das Antigas: O café elegante do Chiado

+ O Pátio das Antigas: Uma avenida a estrear

+ O Pátio das Antigas: Self-service de modernidade