O Pátio das Antigas: Os ambulantes dos gelados

Dos pioneiros Esquimós às mais recentes Rajá e Olá, muitas foram as marcas de gelados que tiveram carrinhas de venda, a pedais ou com motor, a percorrer as ruas de Lisboa.

Desde os anos 30 do século passado que os lisboetas se habituaram a ver carrinhas de venda de gelados das mais variadas marcas nas ruas da sua cidade. Havia os Esquimaux (ou “Esquimós”, com o seu famoso pregão “Esquimó fresquinho!”), pioneiros na venda ambulante e feitos na fábrica de gelados A Sibéria; os Iceberg, uma carrinha dos quais, fotografada junto ao Jardim da Estrela na década de 60, ilustra esta página; os da Veneziana, que hoje tem ainda porta aberta nos Restauradores; ou os da Isba. Não faltava escolha nesses tempos em que os triciclos a pedais se cruzavam nas ruas de Lisboa com os carros de promoção das várias marcas de gelados.

Os jardins e as portas das escolas eram dois pontos naturais de venda. Entretanto, começaram também a aparecer as geladarias, um pouco por toda a cidade. Mas o gelado comprado ao vendedor ambulante e comido na rua tinha um sabor todo especial. Em 1958, surgiu a Olá, como produto da associação da Jerónimo Martins com a Unilever, de capitais holandeses e ingleses, que compraram a A Sibéria e criaram esta nova marca, que depressa se destacaria no mercado português. Três anos antes, em 1955, tinha aparecido a Rajá, com fábrica em Monsanto, que se tornaria na grande rival da Olá. Ambas tiveram também, durante bastantes anos, coloridos triciclos, tanto a pedais como motorizados, para venda na rua dos seus gelados.

Lisboa de outras eras:

+ O Pátio das Antigas: O café elegante do Chiado

+ O Pátio das Antigas: Uma avenida a estrear

+ O Pátio das Antigas: Self-service de modernidade