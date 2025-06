O Pátio das Antigas: Os carrinhos de pedais do Jardim Zoológico

Iniciativa da Mobil Oil Portuguesa, o Centro Mobil de Trânsito aberto em 1963 no Zoo de Lisboa ensinava a teoria e a prática das regras de trânsito. Primeiro numa sala de aula e depois numa pista simulando as ruas de uma cidade.

Há muitas décadas, havia dois espaços muito especiais para a miudagem no Jardim Zoológico de Lisboa. Um, era o ringue de patinagem, onde pontificava o sabedor, carinhoso e paciente professor Francisco Xavier de Araújo, que ali ensinou a patinar várias gerações de crianças e tem uma rua com o seu nome na zona. O outro era o Centro Mobil de Trânsito, construído por iniciativa da Mobil Oil Portuguesa para ensinar as regras de trânsito às crianças e familiarizá-las desde logo com os hábitos da segurança rodoviária.

Inaugurado em Maio de 1963, o Centro de Trânsito Mobil tinha um sala de aulas para 30 crianças, um posto de socorros e um armazém, bem como uma pista que simulava um conjunto de ruas, com passeios, sinalização, passagens de peões, paragens de transportes colectivos, bombas de gasolina, etc. Era ali que, conduzindo carrinhos de pedais, os meninos e as meninas iam aplicar na prática a teoria que antes tinham ouvido na sala de aulas, explicada por instrutores encartados. A circulação dos carrinhos e o cumprimento das regras de trânsito eram seguidas na pista por um supervisor e por uma criança vestida de polícia de trânsito. Era como circular por uma cidade em miniatura. Quem teve o primeiro contacto com a segurança rodoviária nos carrinhos de pedais do Centro Mobil de Trânsito do Jardim Zoológico nunca mais se esqueceu das regras aprendidas, nem da experiência.

