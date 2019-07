O Pitch Beach é o festival mais musculado do Verão

O Pitch Beach, torneio desportivo de Verão da associação Boys Just Wanna Have Fun, acontece entre esta quinta-feira e domingo no Inatel e na Praia de Carcavelos.

Depois de dar nas vistas nos Gay Games de 2018, a associação Boys Just Wanna Have Fun voltou outra vez para casa carregada de medalhas depois da participação deste mês nos EuroGames, o maior evento de desporto LGBTI da Europa, que aconteceu em Roma.

Ao todo foram 49 medalhas (18 delas de Ouro) nas modalidades de natação, futebol e atletismo. “Foi a maior delegação de sempre de Portugal neste tipo de eventos”, diz Rúben Filipe Coelho, o presidente da associação de desporto inclusivo.

O evento é o resultado de um “desejo de combinar a competição desportiva com a luta contra a discriminação com base na orientação sexual e identidade de género”, explica a organização.

Chegados a Lisboa, os atletas nem têm tempo para descansar. Esta semana, entre quinta e domingo, acontece o habitual torneio Pitch Beach, um dos mais importantes da associação desportiva, e um dos mais importantes do Verão LGBT na cidade, que junta no Inatel e na Praia de Carcavelos atletas de todas as partes do mundo. Ao todo, são perto de 200 participantes de 19 nacionalidades em modalidades como natação, futebol de 5, vólei e corrida (esta última uma novidade). Este ano haverá também workshops de tango argentino abertos a toda a gente.

No sábado as provas acontecem no Inatel, enquanto no domingo o torneio invade o areal de Carcavelos entre as 09.00 e as 18.00, com direito a uma competição de natação de águas abertas.

O encerramento e a entrega de prémios acontecem no Finalmente no domingo, numa festa também para não-atletas. O torneio internacional, o sétimo consecutivo em Lisboa, é uma maneira de “celebrar o desporto inclusivo” e “dar a conhecer a associação ao público português”, explica o presidente da associação.

A Boys Just Wanna Have, com seis modalidades (natação, corrida, vólei, râguebi, tango e futebol) aceita inscrições e sócios durante todo o ano. Em 2022, o objectivo é estarem presentes nos Gay Games de Hong Kong.

Quinta a domingo, no Inatel e na Praia de Carcavelos. + info em www.pitch-beach.com

