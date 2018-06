O Portas Abertas 2018 arranca já segunda-feira

De 18 a 24 e Junho, em várias cidades do país, dá-se o Portas Abertas 2018 – Semana de Acesso à Cultura. Evento promovido pela Acesso Cultura e que pretende mostrar os bastidores e equipas de algumas instituições culturais. Lisboa, claro, junta-se à festa. Como? Escancarando as portas.

A Acesso Cultura é uma instituição que pretende facilitar, democratizar se quisermos, o acesso às instalações de variadíssimos equipamentos culturais por Portugal fora. O Portas Abertas é o evento que concretiza a sua missão, durante uma semana, de 18 a 24 de Junho, são várias as cidades que acolhem a iniciativa. A capital é uma delas, pois claro.

Em Lisboa, dezenas de entidades aderiram à proposta da Acesso Cultura: são exemplo o Arquivo Municipal de Lisboa, onde vai ser possível observar algum do trabalho de restauração ali feito, ou a Associação Portuguesa de Arqueologia Industrial, que fará “uma visita conversada” pelas suas instalações, onde vai ser possível apreender histórias dos 40 anos de trabalho em prol do património industrial. Já na Fundação Calouste Gulbenkian vão mostrar os segredos de uma das mais importantes instituições culturais do país; o renovado LU.CA – Teatro Luís de Camões vai poder ser visitado de uma ponta à outra, com a equipa que agora tomou conta deste teatro que se dedica à criação infanto-juvenil; e os Museus do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa e o Museu Nacional de História Natural e da Ciência cobrem as visitas museológicas do Portas Abertas 2018. O Pólo Cultural das Gaivotas e o Rua das Gaivotas 6 (aka Teatro Praga) são outros vizinhos que abrem as portas e os rostos das pessoas que lá trabalham; e no que às artes performativas diz respeito também vai ser possível espreitar o Teatro Aberto, os seus bastidores e estruturas cénicas.

A partir de segunda-feira, não vão faltar portas por onde entrar, portas que não costumam sequer estar encostadas, convém sublinhar.

