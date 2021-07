O Posh Terrace é um dos oásis LGBTQ+ deste Verão

Antes da pandemia, a Posh, discoteca na Rua de São Bento, no espaço da antiga Lontra, estava em altas. “Pensávamos até em expansão porque o espaço já era pequeno”, conta Stéfan Materazzo, o responsável. Mas em Março de 2020 teve de fechar portas como todos os outros estabelecimentos. Agora, mudaram-se para um rooftop.

Já se tinham reinventado antes, com um conceito de café-concerto, e voltado a abrir em Outubro passado no espaço de São Bento, com jantares e espectáculos drag. Mas foi sol de pouca dura. “Logo nesse mês o governo voltou a confinar e diminuiu os horários da restauração”, continua Stéfan. “Era inviável manter o estabelecimento aberto com café-concerto e fechámos novamente.”

Até que, no final de Maio, surgiu a oportunidade de ocuparem aos sábados e domingos o Level Eight, rooftop na Rua Castilho, e avançaram para um Posh Terrace pop-up. “É um projecto para o Verão, para deixar o nosso público com um local para poder ir. Com as restrições, os lugares e espectáculos para um público LGBTQ+ ficaram cada vez mais reduzidos.”

O conceito é semelhante ao da Posh. Ao sábado, mais virado para quem gosta de “pop, música brasileira, espectáculos de drag queens e jogos interactivos, como um drag bingo”, conta Stéfan. Ao domingo, a aposta é “num público mais adulto”, com “música mais electrónica” e festas “sunset”.

A grande novidade de Agosto será um drag brunch, que por enquanto ainda não tem data marcada, mas que acontecerá ao sábado. Naomi Beauty (Bruno Oliveira) e Alejandro Beauty (João Gomez), drag queens residentes e concorrentes do concurso Got Talent Portugal, são os responsáveis pelos espectáculos de sábado.

O Posh Terrace continuará a servir cocktails emblemáticos da casa, como a Banheirinha Posh XL, uma banheira alcoólica com patinhos e vodka, tequila, rum ou gin, batido com sumo de lima, groselha, ou o Margarita Candy, uma margarita versão algodão doce.

Desde que abriu, o ponto alto do Posh Terrace tem sido o drag bingo, aos sábados, das 18.00 às 22.00, com prémios simbólicos. “Um cocktail no bar, uma calcinha, um vibrador”, revela Stéfan.

A intenção é que a marca continue a estar “em evidência” no mercado, apesar de todas as dificuldades, e “gerar trabalho”. A Posh original, no número 157 da Rua de São Bento, volta dentro de momentos. “Assim que as medidas forem levantadas”.

Rua Castilho, 14 C, 7º andar. Sáb e Dom 18.00-22.00. Reservas: 932 265 395.

