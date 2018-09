O Poster está de volta e sábado há visitas guiadas grátis por Marvila

As paredes de Marvila voltam a ganhar vida em mais uma edição do Poster.

Os cartazes espalhados pelo bairro em 2018 são da autoria de 20 convidados – como o fotojornalista Adriano Miranda, os street artists Gonçalo Mar e Rukkit, os músicos Dead Combo, o ilustrador e realizador André Ruivo, a poeta Paula Cortes, o estúdio de arquitetura Diogo Aguiar Studio ou a fotógrafa Vera Marmelo – e dos 10 vencedores da Open Call, que decorreu entre Julho e Agosto.

Esta exposição a céu aberto pode ser vista durante um mês inteiro, mas este sábado, dia 29, é especial: o Open Day começa às 15.00 com uma visita inaugural gratuita guiada por gente como o designer Filippo Fiumani, a one-woman band Surma ou o arquitecto e artista Tomaz Hipólito (mais três autores dos posters desta edição).

Segue-se a inauguração das exposições Mini Poster (com cartazes feitos por miúdos) e Open Call (com as cerca de 100 candidaturas), ambas no espaço cultural TODOS (Rua Pereira Henriques 3).

Passe ainda pela novíssima loja Poster: abre às 17.00 na Rua Pereira Henriques 24 e terá à venda exemplares das três edições da mostra para levar para casa.

No fim do dia, entre as 19.00 e as 21.00, há festa na Fábrica Moderna, com DJ set de Isaac Ace.

Vários locais de Marvila. Open Day 15.00. Inscrições: departamento@de-partamento.com. Grátis

+ Mais arte urbana em Marvila