O primeiro festival de criptoarte da Europa acontece em Lisboa

O primeiro festival internacional de NFTs da Europa arranca a 12 de Maio, com programação online e presencial, na associação Arroz Estúdios. Durante dez dias, Lisboa procurará afirmar-se como um dos grandes centros de criptoarte, com uma iniciativa dedicada à compra, venda e registo de elementos digitais únicos. Propriedade e troca de bens, escassez e especulação – são as palavras-chave deste evento interactivo único.

Chama-se Rare Effect Vol2 e acontece após a estreia de uma exposição virtual de criptoarte e performances em live stream, que se realizou em Fevereiro e se tornou uma das mais visitadas de sempre, segundo o colectivo internacional Art Progression Now, responsável pela iniciativa. “Rare Effect tem como objectivo quebrar fronteiras entre o mundo virtual e o físico, fornecer novos incentivos e ferramentas a artistas emergentes, promover as artes digitais e as novas tecnologias, e contribuir para colocar Lisboa no topo das cidades que promovem as artes digitais e as NFTs”, lê-se em comunicado.

As NFTs (non-fungible tokens) são certificados de propriedade e autenticidade para obras digitais, desde peças de arte únicas até cartas coleccionáveis, suportados pela blockchain, um sistema de informação que nasceu com as criptomoedas e está concebido para que ninguém tenha o poder de alterar os registos. Não são uma novidade, mas fizeram correr muita tinta nos últimos meses, sobretudo depois da Christie's ter vendido uma NFT do artista digital Beeple por 69 milhões de dólares.

Poderá aprender e descobrir mais sobre o assunto nos vários painéis de discussão, workshops e entrevistas previstos na programação do festival agora anunciado. O evento, que conta com a participação de mais de 60 criativos e performers, acontecerá em simultâneo na associação Arroz Estúdios, na Avenida Infante Dom Henrique, e online, num espaço de realidade virtual acessível pelo browser de forma grátis. A agenda completa ainda não foi divulgada, mas contempla também uma exposição de NFTs e espectáculos de música.

