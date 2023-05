O primeiro pop-up da Color Square abriu na Rua d’O Século

A Color Square nasceu no ano passado como uma one-stop-shop para as famílias. Depois de lançarem a sua primeira colecção de roupa, com assinatura da ilustradora Maria Remédio, Teresa e Inês Figueiredo, mãe e filha, inauguram a sua primeira loja pop-up, no número 13 da Rua d’O Século.

Entre cerca de 30 marcas de todo o mundo, a maioria europeias, amigos do ambiente e empenhadas em estimular a criatividade dos mais novos e seu o direito à “brincadeira livre”, há opções para todos os gostos e idades.

Se ainda não conhece a marca, poderá fazê-lo agora, ao vivo e a cores. A loja, que só está aberta até ao final do mês de Maio, terá não só muitas novidades, como vários bestsellers, desde brinquedos e livros pedagógicos até vestuário para crianças entre um e 11 anos.

Rua do Século 13. Até 31 Mai, Seg-Sex 10.00-19.00

+ Mega Festival de Insufláveis chega ao Estoril em Julho

+ Vem aí mais um Santo António à la Time Out – e o cartaz de restaurantes está melhor que nunca