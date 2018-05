O Príncipe Real ganhou um novo espaço de cowork

Há um novo cowork na cidade e tem morada no Príncipe Real. O Cowork Central já tinha o primeiro espaço no Cais do Sodré, mas vai daí e apareceram as dores de crescimento de quem já albergava 50 pessoas e precisava de mais. Tom Davis, o responsável pelo espaço, decidiu subir umas colinas e instalar-se noutro espaço no meio da cidade.

“A minha visão sempre foi ter um espaço em zonas centrais integrar o cowork na vida de bairro”, explica-nos. Neste novo espaço há 36 lugares para serem ocupados e as actividades não se restringem a quem tem poiso fixo ali. “Queremos promover talks e workshops ao longo do tempo, coisas abertas ao público. Aqui vive-se um ambiente mais descontraído.”

Para quem se quiser instalar por lá, uma mesa tem o valor de 225€ por mês, mas, diz-nos Tom, que o mais habitual é procurarem o Cowork Central pelo passe de 10 dias (120€). O responsável quer fazer do seu cowork um espaço quase familiar e intercultural, de partilha de conhecimentos.

“Gosto de encorajar as pessoas a conhecerem-se, porque no outro espaço do Cais do Sodré têm surgido projectos conjuntos entre coworkers – é essa simbiose que quero criar.”

Cowork Central Príncipe Real. Rua da Alegria 122B, 3°. Seg-Sex 09.00-21.00.

