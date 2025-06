O "provisório" Mercado dos Olivais Sul vai dar lugar a um espaço misto de comércio e cultura

Quanto tempo pode durar o provisório? No caso do Mercado dos Olivais Sul - Célula B, a resposta é: 60 anos. Projectada na década de 1960 como improviso, a estrutura sobreviveu, apesar de tudo, mas não sem as queixas sucessivas por parte dos comerciantes e da população. "Com o passar dos anos, os problemas do mercado foram-se agudizando", assume à Time Out a presidente da Junta de Freguesia dos Olivais, Rute Lima. "Era preciso construir um mercado de raiz", remata.

Há cerca de três meses, foi concluído o estudo prévio, por parte dos técnicos da Câmara Municipal de Lisboa (CML), para a construção do novo mercado junto ao Parque do Vale do Silêncio (no território, há mais três mercados: o Olivais Sul - Célula E e os da Encarnação Norte e Sul), estando o início das obras previsto para entre o final de 2025 e o início do próximo ano. "Vai arrancar daqui a alguns meses, provavelmente já em 2026", adianta a presidente da Junta.

DR (via CML) Mercado dos Olivais Sul - Célula B

Durante o mandato de 2013 a 2017, terá sido desenvolvido um primeiro projecto para o mercado pela Junta de Freguesia, que "exigia um investimento de três milhões de euros". "O projecto nunca foi aprovado" e "foram sendo dadas prioridades a outras zonas da cidade", avalia a presidente, acrescentando que também para o Bairro da Encarnação "nunca houve um olhar prioritário". O projecto que agora avança, sob um orçamento próximo dos dois milhões de euros, tem assinatura da Sociedade de Reabilitação Urbana Lisboa Ocidental.

DR (via JFO) Projecto para o Mercado dos Olivais

Do novo equipamento pode-se esperar "um misto de mercado tradicional com outro tipo de oferta, como cultural", explica a presidente da Junta. Em Março, o vereador da CML, Diogo Moura, pormenorizava que "a nova estrutura trará um espaço moderno, com ligação à praça adjacente para melhor fruição do espaço público e o garante de instalações adequadas aos comerciantes e aos desafios actuais destes equipamentos". Com opção pelas transparências e pela abertura da nave central ao espaço público envolvente, e também um terraço no plano superior (onde poderão acontecer eventos de várias áreas), o edifício tem prevista a inclusão de espaços de restauração com esplanadas e também um parque para bicicletas.

DR (via JFO) Projecto para o Mercado dos Olivais

Recorde-se que a aposta nos mercados municipais foi um dos principais pontos do programa de candidatura da coligação Novos Tempos, liderada por Carlos Moedas, ao executivo lisboeta, em 2021. "A Câmara Municipal de Lisboa estabelecerá como alavancas dos projectos de regeneração urbana o comércio e o consumo de bairro", lia-se no documento, que estabelecia como metas "reconstruir ou relançar novos mercados municipais, nomeadamente, do Rato, São Domingos de Benfica, Olivais, Bairro Padre Cruz e Bairro das Galinheiras", bem como "construir de raiz dois novos mercados municipais, nomeadamente, em Belém e em Campolide, como elementos âncora da cidade". Apenas o Bairro Padre Cruz, em Carnide, viu o seu mercado ser renovado durante este mandato autárquico. Foi inaugurado a 31 de Maio.

