O que diria se Lisboa inteira estivesse a ouvir? O metro do Marquês responde

“Sejam bons para vocês próprios, para serem bons para o mundo.” Eis uma das centenas de mensagens expostas na estação de metro do Marquês de Pombal. O projecto de intervenção social pretende explorar e partilhar a diversidade global e pessoal de pensamento.

Se Lisboa inteira estivesse a ouvir, o que diria? Foi esta a pergunta que a artista Katie Jones colocou a cerca de uma centena de pessoas nas ruas de Lisboa. Antes de responderem, os participantes ficaram 10 minutos em silêncio. Agora os seus retratos e as suas respostas estão expostas na estação de metro do Marquês de Pombal.

Retrato por Katie Jones

“O meu trabalho é criado com base na participação pública dentro dos espaços sociais que partilhamos uns com os outros e que nos convidam a ver as coisas de maneira diferente”, explica Katie Jones na sua página. “Estou interessada nas nossas diferenças pessoais e globais e em perceber como as nossas experiências e perspectivas do mundo e da comunidade ao nosso redor moldam as nossas vidas e as nossas acções”, acrescenta.

Na exposição “What Would You Say?”, há rostos de todos os géneros, faixas etárias e feitios. Uns pedem para “respirar fundo”, outros confessam que gostavam que “não houvesse diferenças no mundo”. Há até quem partilhe o número de telefone ou responda à pergunta com outra pergunta: “O que é que fazias se te abraçassem?”

Entre 13 e 16 de Agosto, é possível ver os retratos e as mensagens impressas em t-shirts brancas, doadas pela Associação Humana Portugal. Se quiser, poderá ainda conversar com a própria artista, que andará pela estação para explicar o projecto na terça e na sexta-feira (13 e 16), das 11.00 às 19.00, na quarta-feira (14), das 09.00 às 17.00, e na quinta-feira (15), das 07.00 às 15.00.

