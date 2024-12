O que faz uma tenda gigante à porta do Colombo? O circo chegou a Benfica

O espectáculo vai começar. Depois de mais duas semanas de montagens e preparações, a grande estreia do Circo de Natal de Benfica acontece esta quinta-feira, 5 de Dezembro. A tenda está na Quinta da Granja, com o Colombo e o Estádio da Luz à vista, e por lá ficará até 6 de Janeiro. Nos primeiros dois dias, três das quatros apresentações têm descontos.

A estreia chegou a estar agendada para o passado fim-de-semana, mas teve de ser adiada devido a problemas técnicos. Agora, conte com sessões às 16.00 e às 21.30 de quinta-feira a domingo. Cada um tem hora e meia e inclui números de malabarismo, contorcionismo, hula hoop, palhaços, acrobacias aéreas, ilusionismo e “o sempre impressionante” globo da morte. A companhia inclui artistas de circo de Portugal, Brasil, Espanha, Marrocos e Cuba.



Os bilhetes custam entre 15€ (para crianças na bancada), 20€ (bancada adulto, golden criança) e 25€ (golden adulto), excepto nas sessões das 16.00 desta quinta-feira e ambas as desta sexta-feira, cuja entrada custa 10€ (e os lugares são atribuídos por ordem de chegada). As crianças com três anos ou menos não pagam. Para os mais pequenos, o Circo de Natal de Benfica terá também uma “encantadora vila de Natal”.

Dezembro é habitualmente um mês de circo na cidade. Além do de Benfica, há o Circo Victor Hugo Cardinali, que está no Passeio Marítimo de Algés desde 30 de Novembro, e até 5 de Janeiro, e o Circo de Natal do Coliseu dos Recreios, de 22 a 29 de Dezembro.

Parque Urbano da Quinta da Granja (Benfica). 5 Dez-6 Jan 16.00 e 21.30. 10€-25€

