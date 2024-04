Que o Parque da Bela Vista tinha voltado a compor-se com a presença das suas belas ovelhas, já sabíamos . Mas que a sua vida exige cuidados singulares para estes animais é coisa de que, embrenhados no ruído motorizado da cidade, por vezes esquecemos. A partir das 09.30 desta terça-feira, 30 de Abril, a Quinta Pedagógica dos Olivais , onde as 23 ovelhas viveram entre 2020 e 2023, vai mostrar o que é e como se faz uma tosquia. A entrada é gratuita.

"Todos os anos as ovelhas são tosquiadas porque tal como as pessoas também sentem calor. Este processo indolor é um verdadeiro alívio para estes animais, que ficam preparados para enfrentar temperaturas mais altas", descreve a Câmara Municipal de Lisboa, nas redes sociais.

Recorde-se que a presença deste rebanho na Bela Vista tem como objectivos o c ontrolo da vegetação, a conservação do solo e a redução do esforço humano e do consumo de energia associados à manutenção do espaço, no âmbito do projecto Life Lungs, que defende a promoção de “prados de sequeiro biodiversos”, na tentativa de tornar a cidade mais resistente aos efeitos das alterações climáticas.