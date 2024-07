O Reino Unido e os EUA podem vir a ser ligados por um túnel?

O Reino Unido e os EUA têm há muito uma relação especial – e essa ligação pode tornar-se ainda mais única em breve. Em causa está a possibilidade de se construir um túnel transatlântico de quase 5500 quilómetros para ligar Londres e Nova Iorque por comboio.

Vamos ser honestos: este não é um tipo de projecto que começará na próxima semana. Na verdade, é mais uma experiência mental, um exercício intelectual, do que um plano real. A rota, que seria quase 145 vezes mais longa do que o Túnel da Mancha, custaria 18 biliões de euros (trillions, em inglês). Além disso, precisaria de tecnologia que ainda não existe. Ou seja, não vai acontecer tão cedo. Mas isso não significa que o túnel nunca verá a luz do dia (ou, neste caso, o fundo do mar).

A ideia é transformar um voo de sete horas sobre o Atlântico numa viagem de comboio com menos de uma hora. Como? A proposta de um grupo de engenheiros é criar um tipo de comboio que se desloque num vácuo, permitindo-lhes atingir uma velocidade de 5000 km/h. Outros especialistas estão a investigar a possibilidade de propulsionar as carruagens com jactos. Como dissemos, isto é muito a infra-estrutura do futuro.

Devido ao custo, e ao pequeno obstáculo de a tecnologia ainda não ter sido inventada, provavelmente ainda faltam algumas décadas para que este túnel possa ser construído – no mínimo. Ainda assim, é bom sonhar. Até lá, voar ou navegar terá de ser suficiente.

