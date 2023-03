O Royale Café no Chiado fechou e ali nasceu o Pizzaiollo

No Largo Rafael Bordalo Pinheiro, há agora um restaurante com um menu feito, apenas e só, de pizzas de massa fina.

Foi durante anos o Café Royale, uma das paragens para brunch no Chiado, mas é desde há umas semanas o Pizzaiollo, um restaurante italiano apenas de pizzas. A massa é fina e foi alvo de muitos testes. Por trás, está o grupo Fullest, que no portfólio de restaurantes, tem já os italianos Bellalisa Valmor e La Vita è Bella.

Francisco Romão Pereira

“Já tínhamos o espaço e começámos a pensar no que poderia funcionar bem naquele largo”, começa por dizer Gonçalo Fernandes, CEO do grupo. O largo a que se refere é o Largo Rafael Bordalo Pinheiro, no Chiado, um sítio que não lhes é estranho, já que só ali têm também o Cru e o Tapas n’ Friends. “Pensámos por isso num conceito de pizzas, com uma massa muito fina e ingredientes de qualidade”, explica, contando que foram feitos muitos testes até que se chegasse ao resultado final. “Experimentámos várias farinhas, vários queijos. Procurámos ingredientes de qualidade. Não adianta as pizzas serem muito boas, se não tiverem ingredientes de topo”, defende Gonçalo.

Francisco Romão Pereira Tronchetto

O resultado, conta o responsável, tem sido a fidelização dos clientes em pouco tempo. “A aceitação tem sido fantástica, as pessoas estão a gostar muito.” Apesar de o grupo ter outros restaurantes italianos, Gonçalo assegura que as pizzas são diferentes, também porque os conceitos não são os mesmos. “Não alterámos, por exemplo, as pizzas do Bellalisa. As massas aí têm 250 gramas e aqui têm 180, são realmente finas”, ressalva. “Queríamos que o Pizzaiollo tivesse uma assinatura. E a vantagem também é que se come uma pizza e não se fica enfartado.”

Francisco Romão Pereira Diávola

Nas pizzas, são várias as opções, entre as prováveis margherita (9,50€), com tomate, mozzarella e manjericão, e diávola (12,40€), com tomate, mozzarella e spianata picante, às mais incomuns como a carbonara (11,90€), feita com mozzarella fior di latte, panceta, cebila branca e salsa. As entradas são simples, feitas também à base da massa das pizzas, como o tronchetto (7,60€), um rolo de pizza recheado de queijo, spianata, rúcula e parmesão. Nas sobremesas, destaca-se a inevitável pizza de nutella (4,80€).

Francisco Romão Pereira Carbonara

“Queremos criar aqui um conceito escalável e estamos já a estudar outras possibilidades”, acrescenta ainda Gonçalo Fernandes. Na Sé, na Rua Cruzes da Sé, já abriu o segundo Pizzaiollo, e o mais provável é que nos próximos tempos estas pizzas de massa fina cheguem a mais pontos da cidade, embora sem take-away. “Sendo tão finas, as pizzas ficam frias muito rápido e por isso não funcionam para isso.”

Francisco Romão Pereira Pizza de nutella

Largo Rafael Bordalo Pinheiro 29 (Chiado). 213469125. Seg-Dom 12.00-00.00

