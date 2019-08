O Santo Faz Anos: há visitas, cinema e concerto de Raquel Tavares gratuito

Santo António já se acabou, mas o aniversário do santo casamenteiro celebra-se por estes dias. A tradição do século XVII estabelece o dia 15 de Agosto, dia da Assunção de Nossa Senhora, como o dia do nascimento de Santo António, reforçando a sua devoção a Maria. Entre esta quarta e quinta, 14 e 15, O Santo Faz Anos e faz a festa no Museu de Lisboa com o seu nome com um concerto de Raquel Tavares, cinema ao ar livre e actividades para toda a família.

Santo António não é o santo padroeiro de Lisboa, mas é o santo mais popular da cidade, e no mesmo sítio onde o Santo nasceu em 1195, e onde ficam hoje o Largo e Igreja de Santo António, faz-se agora a festa com um programa especial de entrada gratuita.

As celebrações arrancam esta quarta com uma visita orientada para famílias sobre a iconografia e atributos deste santo patentes ao longo do museu (17.00). Mais tarde nesse dia, às 21.30, sente-se ao ar livre para ver Santo António, Guerreiro de Deus, do realizador italiano Antonello Belluco.

Na quinta, 15, o dia arranca com um jogo para os mais pequenos em que têm de construir uma árvore de família (15.00), e a festa segue com um festival de filmes de animação apresentando o Best Of Monstrinha (17.00).

As velas sopram-se com o concerto especial na Igreja de Santo António, às 21.30, com a fadista Raquel Tavares. A entrada é gratuita, mas precisa de levantar o bilhete no Museu de Lisboa - Santo António nesse dia.

Museu Lisboa: Santo António. Largo de Santo António da Sé, 22. Qua-Qui. Entrada livre.

