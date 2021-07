O serviço de bicicletas partilhadas GIRA chega a Benfica em Agosto

Desde que o serviço municipal de bicicletas partilhadas foi apresentado, em 2017, já foram instaladas mais de 80 estações GIRA pela cidade. E a cobertura pára de aumentar. A Junta de Freguesia de Benfica acaba de anunciar um acordo com a Câmara Municipal de Lisboa para a introdução de seis estações GIRA numa zona da cidade que ainda não fazia parte da rede.

A instalação das novas estações começa em Agosto nas seguintes localizações: Rua Tenente Coronel Ribeiro dos Reis (junto à passagem aérea para Monsanto); Rua José dos Santos Pereira (no cruzamento com Rua Carolina Michaelis); Rua da Venezuela (em frente à Estação de Benfica); Avenida do Uruguai; Praça do Fonte Nova; e Avenida do Colégio Militar (junto ao terminal).

Em Maio, foram instaladas quatro estações na Cidade Universitária, perfazendo na altura um total de 88 estações e, aproximadamente, 1600 docas para bicicletas em toda a cidade de Lisboa.

