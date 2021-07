XBUS: o autocarro a pedido da Carris

Chamamos táxis, veículos TVDE, chamamos tudo e mais alguma coisa, mas até agora não podíamos chamar um autocarro. Até agora. A Carris acaba de lançar uma aplicação para viajar num autocarro a pedido. Até 15 de Julho está em marcha a primeira fase do projecto piloto, chamado XBUS, para já a circular numa área delimitada da cidade de Lisboa.

Na paragem da Carris nº 1501, mesmo ao lado da Gulbenkian, passageiros aguardavam pelo 746. Nós estávamos na paragem X14, a mesma, mas a aguardar um autocarro que tínhamos acabado de solicitar com a ajuda de uma app no telemóvel. Na outra mão tínhamos um cartão VIVA, carregado para circular nos transportes públicos da cidade, incluindo o XBUS, que estava mesmo a chegar para nos levar à paragem X40, no Campo Pequeno.

Ao todo, são 60 as paragens da fase de testes do projecto, um serviço que pode experimentar até 15 de Julho, numa área que abrange as freguesias das Avenidas Novas, Campolide e São Domingos de Benfica. Só precisa de descarregar a app XBUS da Carris (disponível para iOS e Android), onde pode escolher as paragens de origem e destino. Depois de efectuar o pedido, é possível acompanhar o autocarro em tempo real. Como se estivesse a usar um serviço de TVDE, tal e qual, mas mais barato, já que o preço da viagem é igual ao aplicado na restante frota da Carris. Se não quiser ou não puder descarregar a app, é possível utilizar o serviço por telefone, através da linha de atendimento da Carris (21 361 3050).

Passados poucos minutos do pedido de viagem, chegou o nosso XBUS, um autocarro mais pequeno com 12 lugares sentados, 15 em pé e rede Wi-Fi. O motorista abriu a porta, confirmou o nome do cliente que tinha solicitado o serviço e entrámos, bastando para isso validar o cartão VIVA, como noutro autocarro qualquer. Também é possível aceder à viagem com um passe Navegante ou um bilhete a bordo caso tenha chamado o XBUS assim num impulso.

Nesta fase de testes, o autocarro a pedido está disponível nos dias úteis, das 08.00 às 20.00, e todos os clientes estão convidados a darem a sua opinião sobre o serviço através da própria app, usando o código QR disponível nas viaturas ou por e-mail. "Um dos objetivos deste primeiro teste é perceber a receptividade dos clientes da Carris a este modelo inovador de serviço de transporte público. Em função dos resultados e das indicações que sejam recolhidas nas próximas semanas serão avaliados novos testes, sendo que a Carris tem financiamento aprovado pelo Mecanismo Interligar a Europa para realizar mais pilotos no âmbito do projeto Europeu C-STREETS até 2023", explica o departamento de comunicação da Carris à Time Out.

Ainda não há uma previsão sobre quando este serviço poderá integrar a oferta permanente da Carris, porque muito também irá depender do feedback dos clientes que decidam experimentar o XBUS. Só depois se poderá avaliar “a melhor forma de explorar esta nova tecnologia em benefício da população de Lisboa”, ou, diz a mesma fonte, “dar um passo atrás, avaliar outros casos de uso ou até mesmo seguir outro caminho”, caso a reacção dos clientes não seja positiva. Mas o importante (e neste caso fundamental) é mesmo participar, por isso explore com atenção o mapa do serviço XBUS, também disponível no site oficial do projecto, e mande vir.

