Orçamento Participativo: da Reviravolta às árvores na Morais Soares

Dos 69 projectos que estiveram a votação entre 29 de Maio e 15 de Junho, os lisboetas escolheram 23 para a cidade, que vão dividir os 2,5 milhões de euros do Orçamento Participativo de Lisboa. Este ano, a iniciativa promoveu a sustentabilidade energética e ambiental, o combate às alterações climáticas, e também a prática da actividade física, já que Lisboa é a Capital Europeia do Desporto.

Reviravolta foi o projecto mais votado, com 1474 votos. Também conhecido por P.R.A.Ç.A. – Polo da Reviravolta Ambiental Cultural e Artística, nasceu da parceria entre a Dona Ajuda, residente no Mercado do Rato, e a associação POUSIO – Arte e Cultura. Tem como matéria-prima doações que são reaproveitadas por artistas em residência nos diferentes espaços de uma das alas do mercado.

O segundo projecto com mais votos foi o Roller Skate Circle, uma área destinada à prática de patinagem recreativa sobre rodas. Para já, existe a possibilidade de poder ser implementada numa parcela a sul do edifício dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa, nas Olaias.

E há mais mudanças a caminho do espaço público da cidade. Como o encerramento parcial da Estrada de Benfica, entre a Igreja e a Avenida do Uruguai, para a instalação de um corredor verde com árvores e plantas, uma ciclovia e também esplanadas. Ou a arborização da Rua Morais Soares e da contígua Avenida Afonso III, havendo mesmo a possibilidade de criação de uma faixa central com árvores.

Ainda no campo dos espaços verdes, foi votado e aprovado um espaço ajardinado com quiosque num baldio da Rua Padre Américo, em Carnide; ou a criação de um jardim urbano que contribuirá para a recuperação do histórico Baluarte de Santa Apolónia, na Penha de França.

Conheça todos os projectos vencedores aqui.

