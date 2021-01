‘O Sexo e a Cidade‘’ vai voltar, mas apenas com três das protagonistas

‘And Just Like That...’ é o título da nova proposta da HBO, que traz de volta as amigas mais emblemáticas de Nova Iorque. Mas sem Kim Cattrall, a Samantha na série original.

Os rumores surgiram durante o Natal. A WarnerMedia poderia mesmo estar em negociações para trazer de volta as personagens de O Sexo e a Cidade. Agora, confirma-se o regresso da série de culto, com dez novos episódios. Mas sem Samantha Jones (Kim Cattrall). A proposta, que ainda não tem data de lançamento previsto, ficará disponível na HBO Max, que substituirá a actual plataforma de streaming da HBO em Portugal a partir do segundo semestre do ano.

Aparentemente, And Just Like That... é o nome do prometido revival, anunciado através do Instagram por Sarah Jessica Parker, que voltará a interpretar Carrie Bradshaw. “Eu não pude deixar de me questionar… onde estão elas agora?”, escreveu a actriz, que não será a única protagonista a regressar. Kristin Davis e Cynthia Nixon também estão de volta, nos papéis da marchand Charlotte York e da advogada Miranda Hobbes, respectivamente. Kim Cattrall não consta nem é mencionada no comunicado da HBO, mas em 2017 a actriz já tinha dito não querer fazer parte de qualquer regresso.

A nova temporada deverá focar-se em muitos dos mesmos temas que a série original, criada por Darren Star com base no livro de Candace Bushnell e exibida originalmente entre 1998 e 2004, e os dois filmes que se seguiram, em 2008 e 2010. No entanto, os detalhes ainda são escassos. Com um total de dez episódios de meia hora cada, avança a Variety, a série deverá começar a ser gravada na cidade de Nova Iorque no final da Primavera, com as três actrizes principais a assumirem-se também como produtoras executivas.

