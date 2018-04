O Summer Market Stylista está de volta

A blogger Maria Guedes confirmou mais um mercado de Verão na Feira do Artesanato do Estoril. À Time Out adiantou as datas: 27 e 28 de Maio.

Há tradições que nunca mudam – e esta do Summer Market Stylista de Maria Guedes acontecer na FIARTIL, mesmo em frente ao Centro de Congressos do Estoril, parece ser uma delas. Em 2018, a blogger volta a juntar no mesmo espaço as suas marcas preferidas para a estação quente.

O anúncio da sexta edição deste mercado foi feito ontem através do Instagram.

À Time Out, Maria Guedes revelou as datas do evento, que no ano passado juntou mais de 100 marcas de praia, moda e criança: 27 e 28 de Maio, entre as 10.00 e as 19.00. É marcar na agenda e começar a poupar para um Verão cheio de estilo.

+ Comer, comprar e passear: as melhores coisas para fazer no Estoril