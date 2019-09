O The Sweet Art Museum está de volta com pop-ups grátis em Sintra e no Montijo

O museu mais doce do mundo está de volta em versão “pocket”, com sete espaços Happy Pop’s e seis corners no centro comercial Alegro, em Sintra e no Montijo. Além do famoso carrossel de doces, terá a oportunidade de reencontrar a banheira das bolas coloridas, a terra dos gelados e a instagramável piscina de marshmallows. E desta vez a entrada é grátis.

“O The Sweet Art Museum é um local onde os desejos se concretizam, onde o imaginário se transforma em experiências doces, coloridas e inigualáveis e onde a fantasia anda de mãos dadas com o mundo real”, lê-se no site do museu dos doces, que se estreou em 2018, em Marvila, onde esteve durante três meses numa transversal da Rua do Açúcar. Este ano, o pop-up está no Rio de Janeiro, mas já tem uma temporada marcada para Portugal, embora numa “versão de bolso”. Entre 21 de Setembro e 6 de Novembro, o Alegro Sintra e o Alegro Montijo vão ser o palco dos Happy Pop’s do The Sweet Art Museum.

Com entrada gratuita, das 11.00 às 21.00, “o museu mais doce e feliz do mundo”, como é apresentado em comunicado de imprensa, estará nos dois centros comerciais em simultâneo. Caso tenha um dispositivo iOS, basta descarregar a app do The Sweet Art Museum, onde pode consultar o roteiro para encontrar o carrossel dos doces, a colorida banheira de bolas, o território sagrado para os fãs de baunilhooooó-chocolate, a piscina de marshmallows e muitas outras surpresas.

“A renovada marca Alegro traz consigo uma entusiasmante forma de celebrar a sua nova imagem e posicionamento, acrescentando doces sorrisos aos seus clientes”, lê-se ainda no comunicado, onde são anunciadas as restantes novidades para os centros comerciais. O Alegro Montijo, antigo Forum Montijo, por exemplo, tem agora uma ciclovia, um parque de estacionamento coberto, novas zonas de descanso e zona de restaurantes renovada, um parque infantil interior mais moderno e maior aposta em soluções de produção de energia e serviços de mobilidade mais sustentáveis.

Alegro Sintra e Alegro Montijo. De 21 de Setembro a 6 de Novembro. Seg-Dom 11.00-21.00. Entrada livre.

