O Time Out Market recebe uma pop-up da Longchamp

O novo monograma da marca francesa Longchamp desfilou pela primeira vez na semana de Moda de Nova Iorque em Fevereiro deste ano. Agora mostra-se ao mundo numa loja pop-up localizada bem no coração do Time Out Market durante uma semana.

Em 70 anos de existência não há memória de a Longchamp, a icónica marca de luxo francesa de malas de viagem e carteiras, ter assentado arraiais num mercado. Agora que a marca acaba de desconstruir e reinventar o seu monograma num cruzamento entre arquitectura e cultura urbana – e com isso criar toda uma nova colecção de malas, vestuário e acessórios em torno desta novidade –, parece ter chegado a altura de ir atrás de novos públicos.

Desta vez, a marca saiu do circuito normal de loja, procurou um novo espaço para apresentar a sua nova colecção LGP e encontrou-o no Time Out Market, onde a gastronomia e a cultura andam de mãos dadas.

A pop-up da Longchamp que vai estar no mercado até domingo é uma das poucas lojas que a marca instalou cirurgicamente em algumas cidades.

Durante estes dias, quem vier ao Time Out Market vai poder encontrar nesta pop-up alguns dos modelos icónicos da marca, como as malas em tela e couro Le Pliage com o novo monograma em preto e branco e detalhes em amarelo, mas também uma versão cor de tijolo e preto. Desta colecção fazem também parte pequenos acessórios, tais como alças para os sacos, porta-chaves, estolas e lenços em seda, assim como algumas peças de vestuário e calçado.

+ Time Out Market: o melhor dos próximos dias