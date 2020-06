O Torel Palace Lisbon vai ter concertos ao fim do dia (e piscina aberta ao público)

O charmoso hotel Torel Palace Lisbon, na Colina de Santana, nunca chegou a fechar, mas mesmo assim planeou a rentrée pós-quarentena. Conte com concertos ao final do dia e piscina aberta ao público.

Três palacetes do início do século XX deram origem, em 2013, ao Torel Palace Lisbon, um hotel de charme no topo da Colina de Santana, com vista sobre o centro da cidade. Apesar da sua generosa dimensão, é ainda um segredo para alguns e um oásis de sossego para os hóspedes.

As portas do hotel (e do seu irmão portuense Torel Avantgarde) mantiveram-se abertas durante o período de quarentena para receber clientes portugueses que por aqui iam encontrando um refúgio. Mas este mês de Junho quer voltar a apresentar-se à sociedade com duas novidades. A primeira é a iniciativa Torel in Concert, composta por uma série de concertos ao ar livre, entre as 20.30 e as 22.00, com intervalo pelo meio.

Durante seis semanas, no pátio do hotel, as quartas-feiras serão dias de música clássica (e as varandas de quatro quartos serão transformadas em camarotes) e as quintas-feiras de ritmos mais descontraídos. Fique atento à programação nas redes sociais do Torel Palace Lisbon, mas o arranque está definido: acontece a 24 de Junho com músicos da Orquestra da Gulbenkian. Os 20€ do bilhete incluem um copo de espumante, mas se quiser pode juntar um prato de tapas (15€), uma sopa de marisco (3,5€) ou aderir a um pacote que junte, por exemplo, concerto + uma noite no hotel ou concerto + um dia na piscina.

Por falar em piscina, a segunda novidade é a abertura da piscina ao público em geral, mas de forma temporária, ou seja, até o hotel recuperar a ocupação habitual. Até lá, não precisa de ser hóspede para usufruir da piscina ao ar livre, entre as 12.00 e as 19.00, a partir de onde é possível encomendar pratos do restaurante do hotel, o Terraço 23. A reserva de um espaço ao pé da piscina custa 25€ e inclui toalha, água e uma bebida de boas-vindas.

