A nova vida do Jardim do Torel em 12 imagens

A quarentena tem sido dura para todos. Lembra-se de quando disse aos amigos e colegas "quero muito deitar-me e não fazer nada"? Parece que desta foi de vez, mas talvez a dose tenha sido em excesso. Ainda assim, antes de dar ao pedal, nunca é demais relembrar que, pela sua saúde e dos que o rodeiam, não pegue no que aqui vai ver como uma desculpa para organizar uma excursão de ciclismo. Tenha em atenção as regras. Agora que já levou o sermão, deixamos-lhe aqui nove sugestões de percursos cicláveis que lhe vão fazer bem para arejar as ideias. Dos mais centrais aos ribeirinhos, mais a este ou até ao extremo oeste, siga sem medo – mas com atenção – o caminho.