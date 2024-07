O tradicional também pode ser digital e isso começa a testar-se no comércio de Benfica

Quem passa pela Estrada de Benfica — com as suas padarias, pastelarias, talhos, mercearias, lojas de pronto-a-vestir ou de biscoitos e cafés — sente que, pese embora a proximidade a grandes centros de consumo, o comércio tradicional não está morto. Mas pode ganhar novas potencialidades e vocações, acreditam a Junta de Freguesia de Benfica (JFB), a Associação de Comerciantes de Benfica e a associação Mais Benfica, que se juntaram numa candidatura a fundos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) com vista a implementar o seu projecto de Bairro Comercial Digital, que agora arranca.

"Com um investimento superior a 900 mil euros no coração do comércio local, junto à Estrada de Benfica, vamos envolver desde já cerca de metade dos estabelecimentos comerciais", anunciou o presidente da Junta, Ricardo Marques, nas redes sociais. O objectivo da iniciativa é "promover a transição digital da economia através do uso de novas tecnologias no pequeno comércio e no espaço público no bairro de Benfica, valorizando o comércio tradicional e abrangendo os 372 estabelecimentos comerciais do eixo central de Benfica, desde as Portas de Benfica até ao Fonte Nova", pode ler-se na página da JFB. Da transição digital farão parte diferentes acções, como a formação a comerciantes, o acesso gratuito a wifi, o desenvolvimento de plataformas de venda online (uma espécie de "marketplace" para cada comerciante) e a colocação de cacifos digitais e refrigerados no espaço público.

Comprar agora, levantar depois

Toda a área de cruzamento entre a Estrada de Benfica e "outros sete eixos nevrálgicos de comércio tradicional" estará, assim, coberta por rede wifi, detalha à Time Out a JFB. Já os cacifos digitais (e refrigerados) "servirão como uma das soluções de entrega de produtos ao consumidor final via marketplace", numa resposta aos horários da vida contemporânea. "Benfica é um ponto de passagem diário de mais de 300 mil pessoas, pelo que soluções com horário de recolha alargado e de fácil acesso permitirão a todos estes indivíduos aceder ao comércio local." Vai, ainda, existir uma solução de fidelização, em forma de aplicação ou de cartão, que permitirá acumular saldo ou pontos para consumo na rede de estabelecimentos aderentes. Do lado dos comerciantes, os objectivos passam pela modernização do processo de vendas, introdução de novas ferramentas para a gestão de relações com os clientes, análise de dados e formação.

DR/JFB Avenida Gomes Pereira

Na visão do presidente da Junta, "tudo isto vai permitir que os consumidores se envolvam mais profundamente com o bairro e oferecerá uma enorme oportunidade para os comerciantes ao dar-lhes acesso a ferramentas hoje reservadas às grandes cadeias de distribuição e médias e grandes empresas".

