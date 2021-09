O Trumps reabre na sexta-feira. É hora de voltar onde fomos felizes

Fechado desde Março de 2020, o Trumps reabre na sexta-feira com pop, house, funk e uma novidade: um projecto artístico, o Queer Art Lab, com uma peça de Tamara Alves.

Há luz ao fundo do túnel. Ou melhor, há luz ao fundo das escadas do número 104 B da Rua da Imprensa Nacional – e é já na sexta-feira. O Trumps anunciou nas redes sociais que iria voltar a funcionar como discoteca a partir de 1 de Outubro e os clientes reagiram. “Eu vou chorar”, “Finalmente”, “Eu tou a tremer”, “O meu coração não aguenta, socorro” são alguns dos comentários.

O entusiasmo é grande, incluindo de turistas, mas há quem ainda tenha dúvidas. “Vai ser como antes com pista de dança ou vai ser ‘sentados’?”, pergunta um cliente. Marco Mercier, sócio-gerente da discoteca, garante que vai voltar a ser tudo como dantes, com pista de dança e sem máscaras. Só as entradas mudam, com a exigência de certificado de vacinação completa (válido na União Europeia), de recuperação ou teste negativo (não são feitos testes à porta).

Um dos sócios do Trumps, Pedro Dias, morreu em Dezembro do ano passado e Marco Mercier fala num período “emocional” e de mudança na discoteca. Optaram por não funcionar com lugares sentados como outros espaços da cidade e conseguiram “manter-se à tona”. “Achámos sempre que a experiência que se vivia dentro do Trumps ia ficar muito aquém se abríssemos num formato que não fosse diversão pura.”

A “diversão pura” recomeça na sexta-feira (e continua no sábado e na segunda-feira, véspera de feriado), com as habituais festas da discoteca: o regresso de The Royal House of Trumps, com house, a festa Dirrty Pop, com pop e drag queens, e o funk da Funk Off.

A equipa artística da casa, composta por algumas das melhores drag queens da cidade, regressa para matar saudades. “Percebemos ao longo deste tempo que as pessoas têm saudades do Trumps”, continua Marco. “Não têm sede de coisas novas, têm sede da sua vida antiga e vamos inicialmente capitalizar a saudade dos nossos clientes.”

“Saudade” é aliás o nome da obra que Tamara Alves está a pintar no espaço, a propósito do arranque do projecto artístico Queer Art Lab, com curadoria de Ary Zara. “O Queer Art Lab ia arrancar com a minha exposição, ‘2 Square Feet’, precisamente no dia em que nos fecharam, com a pandemia”, conta Ary. Agora, tentará ter pelo menos “três a quatro eventos por mês para começar”. “O intuito é termos artistas queer, arte queer ou arte que, de alguma forma, tenha um impacto directo ou relevante na vida de pessoas queer.”

Além de aproveitar paredes e recantos da discoteca com exposições e instalações, o Queer Art Lab promete promover no espaço conversas, concertos, lançamentos de discos (por exemplo, A Bicha Portuguesa, de Judas), mostras de filmes (Ela é Uma Música, de Francisca Marvão) e até um projecto com crianças, com histórias infantis inclusivas.

Quanto a mudanças na discoteca houve pequenas obras que os clientes mais atentos poderão notar (as escadas estão mais largas, por exemplo), há um novo bar patrocinado pela Bacardi e dez novos cocktails. Com as novas leis, também já não será permitido fumar dentro da discoteca.

Trumps. Rua da Imprensa Nacional, 104 B (Príncipe Real). Sex, Sáb e véspera de feriados, 15€ com oferta de duas bebidas.

+ Discotecas em Lisboa. O roteiro para voltar perder-se na noite

+ Leia já, grátis, a edição digital da Time Out Portugal desta semana