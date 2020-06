O Verão chega ao Pavilhão do Conhecimento com muitas novidades

Exposição Pum! A vida secreta dos intestinos, no Pavilhão do Conhecimento

As Férias com Ciência estão de volta ao Pavilhão do Conhecimento, com novos desafios científicos. Mas este Verão promete ainda mais novidades.

O Verão não seria o mesmo sem as Férias Com Ciência do Pavilhão do Conhecimento. Agora com doses de aventura e segurança redobradas: entre 29 de Junho e 11 de Setembro, as crianças entre os 6 e os 12 anos vão ser desafiadas a descobrir o mundo lá fora através de jogos, visitas e muitas actividades práticas. Criar uma horta comestível, aprender a conhecer as estrelas e transformar tralha em objectos novinhos em folha são algumas das novas propostas científicas do Centro de Ciência Viva.

Ao todo, são seis semanas à escolha e quatro propostas diferentes: Exploradores à Vista, Há Aventura no Pavilhão, O Fascinante Mundo da Natureza e Nada é Impossível. Só tem de escolher as datas e o programa mais adequado à faixa etária da criança, dos 6 aos 8 anos ou 9 nove aos 12. As inscrições já estão abertas e os preços variam entre os 40€/um dia e os 160€/cinco dias.

Este Verão há também novas propostas de festas de aniversário, para crianças dos 3 aos 5 anos, dos 6 aos 10 e dos 11 aos 13. São todas ao ar livre e com um desafio em comum: abraçar o papel de explorador da natureza e descobrir como a ciência está bem viva lá fora, entre o céu e a terra e até nos locais que, na azáfama do dia-a-dia, nem reparamos que existem.

Já está com vontade de desconfinar e fazer uma visita ao Pavilhão do Conhecimento? Aproveite a nova campanha “Verão é no Pavilhão!”. Entre 21 de Junho e 21 de Setembro, tem direito a um bilhete de criança grátis (até aos 11 anos) na compra de um bilhete de adulto. Depois não se esqueça de responder a este inquérito, sobre o reforço das medidas de higiene e segurança.

