O Verão traz cocktails, petiscos e DJs ao jardim interior do Soul Garden

O Corinthia Lisboa Hotel, em Campolide, tem uma espécie de jardim interior e este Verão, além dos habituais cocktails de autor, que casam bem com a carta de petiscos, haverá DJs todos os dias e uma happy hour para animar as tardes.

O Soul Garden tem entrada independente do hotel, pela Avenida José Malhoa, e assim que desce as escadas chega a um oásis onde se serve comida leve e os cocktails de assinatura da bartender Nadia Rôlo. A carta é extensa e tem os cocktails individuais (13€), ou numa versão de 1,5 litros (25€-30€).

A grande novidade, porém, está na curadoria musical da esplanada que o hotel entregou a João Fernandes, aka Deejay Kamala, que fica responsável por trazer, todos os dias, um DJ e um tipo de sonoridade diferente. Os DJs animam os finais de tarde e noites entre as 17.00 e as 23.00.

Às segundas o tema é Play Along, e os clientes são convidados a sugerirem músicas ao DJ. Quem pedir o cocktail do dia terá direito a ouvir a música que quiser.

Às terças o lema é All That Jazz, enquanto as quartas-feiras são dias de revivalismo de clássicos da era dourada da editora Motown. E às quintas há bossa nova para os ouvidos.

Soul & The City é a temática das sextas, para encerrar mais uma semana de trabalho. Aos sábados escuta-se r&b e hip-hop, e os domingos servem para recarregar baterias com house e disco-sound.

Para ir enchendo a barriga, a cozinha tem ao leme o chef Miguel Teixeira, que preparou um menu fresco com sabores dos quatro cantos do mundo. Este Verão o restaurante apostou também num menu que faz o pairing de um prato com uma bebida – são as Soul Garden Combinations.

O Soul Garden está aberto todos os dias das 12.00 às 23.00, e tem uma happy hour das 17.00 às 19.00 com 25% de desconto em comidas e bebidas.

Avenida Columbano Bordalo Pinheiro, 105. Seg-Dom 12.00-23.00.

+ 54 esplanadas para arejar em Lisboa

Share the story