Oásis gay: as festas nestas piscinas vão deixar-nos com mais calor ainda

Se vai passar o mês de Agosto na cidade, o melhor é saber onde estão os oásis para mergulhar de cabeça e deixar os problemas em banho-maria. Sugerimos-lhe duas piscinas gay-friendly para ficar de molho.

Quanto a vaga de calor não chega a Lisboa, tem tempo para pensar em sítios para se refrescar quando as coisas aquecerem. Por exemplo, na piscina do The Late Birds, o hotel a funcionar desde 2015 virado para um público gay perto do rooftop Park, no Bairro Alto. Desengane-se quem pensa que este pequeno oásis no meio da cidade é só para hóspedes do hotel. A piscina está agora aberta a qualquer pessoa por 15€ ao dia. Ao domingo, entre as 11.00 e as 15.00, torna-se ainda mais concorrida com a modalidade de “brunch & pool”, em que o acesso à piscina também inclui um brunch com compotas, croissants, iogurtes com granola caseira, fruta, sumos naturais e ovos.

Quer melhor programa? É só estar atento às festas do hotel. Além de sunset parties no Tejo com bar aberto, uma parceria com a SailTagus, o The Late Birds aposta numa programação musical. Na próxima sexta, 9 de Agosto, depois da piscina há Fado Bicha, o grupo de Lila Fadista e João Caçador com versões queer de fado. Em Agosto, serão também anunciadas várias pool parties no hotel com cocktails e insufláveis – é estar atento à página de Facebook.

Se está pela outra margem e à procura de uma alternativa ao areal da Praia Dezanove, a piscina do Villa 3, na Charneca da Caparica, a funcionar desde o fim do ano passado, é uma boa opção. O resort pensado para um público gay masculino “acima de 25 anos”, lê-se no site, tem uma piscina aberta a todos. E aquecida.

Todos os fins-de-semana, há pool parties com DJs (20€) e de quinze em quinze dias há uma festa com barbecue incluído (27€).

O hotel já apareceu na revista internacional Bear World Magazine como o “primeiro resort gay de Portugal”, mas o target não são só bears, sublinham os proprietários, que também são donos do bar bear TR3S, no Príncipe Real. A entrada diária, entre as 13.00 e as 23.00, dá acesso à piscina, ao jacuzzi e também ao spa, com sauna, banho turco e cabines. Na piscina, e com o calor que se avizinha, “a roupa é opcional”, dizem.

The Late Birds, Travessa André Valente, 21 (Bairro Alto). Piscina por 15€/dia. Villa 3, Rua Teresa Leitão Barros, 4 (Charneca da Caparica). Sauna e FOTOGRAFIA: DR piscina exterior por 20€/dia

