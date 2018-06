Obras de Roy Lichtenstein em exposição no Colombo

Obras do movimento Pop Art são fáceis de encontrar no Museu Berardo, mas lavar as vistas com novidades nunca é demais. Em mais uma edição da “A Arte chegou ao Colombo” o foco está na Pop Art com várias obras de um dos artistas mais influentes nesta corrente, Roy Lichtenstein (1923 -1997). A exposição "Roy Lichtenstein e a Pop Art" inaugura esta terça-feira, dia 19, e vai estar patente até 23 de Setembro.

Lichtenstein foi um dos grandes nomes da pop art, tendo ficado conhecido com os seus trabalhos inspirados na banda desenhada. Crying Girl, Whaam! e As I Opened Fire são alguns dos trabalhos mais emblemáticos do espólio do artista norte-americano e podem agora ser vistas no Colombo, depois de terem estado em exposição na Coreia do Sul. No total, estão expostas 41 obras, que pertencem a um coleccionador privado, e percorrem as várias fases criativas de Lichtenstein, desde a sua primeira exposição na década de 60 à data da sua morte, em 1997. A mostra está dividida em quatro secções: Pop, Paisagens, Homenagens e Cartazes.

Com curadoria e produção por parte da State of the Art num projecto de arquitectura da autoria da dupla Diogo Aguiar e João Jesus, a exposição vai estar patente até 23 de Setembro e pode ser vista de segunda a domingo, entre as 10.00 e as 00.00.

Centro Comercial Colombo. Seg-Dom 10.00-00.00. Entrada livre.

+ Exposições para ver este Verão em Lisboa