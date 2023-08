Obras para mudar sentido de trânsito na Avenida arrancam segunda-feira

A obra para repor os antigos sentidos de trânsito nas laterais da Avenida da Liberdade, ascendente de um lado e descendente do outro, arranca na próxima segunda-feira, 28 de Agosto. A intervenção deverá demorar cerca de quatro meses a concluir e será faseada para “minimizar os constrangimentos na zona”, segundo um comunicado da Câmara Municipal de Lisboa.

“A empreitada prevê a sinalização luminosa automática de trânsito, sinalização vertical e horizontal para a modernização semafórica, alteração de sentido das vias laterais e repavimentação das zonas intervencionadas”, informa na mesma nota a Câmara Municipal de Lisboa, que garante assegurar o acesso a moradores, garagens, serviços e veículos de emergência, bem como a circulação pedonal e ciclável.

A primeira fase da obra, a realizar-se entre 28 de Agosto e 4 de Setembro, afecta o troço entre o Marquês de Pombal e a Rua Alexandre Herculano e implica não só a interrupção da circulação como o estreitamento da via nos dois sentidos do cruzamento da Rua Alexandre Herculano.

Já entre 4 e 8 de Setembro, a obra ficará suspensa, devido a uma outra obra em curso relacionada com o Plano Geral de Drenagem, e serão apenas executados os trabalhos junto à Rua Barata Salgueiro. Mais tarde, entre os dias 11 e 18 de Setembro, está prevista uma intervenção no troço entre a Rua Alexandre Herculano e a Avenida da Liberdade, com estreitamento da via e do cruzamento em ambos os sentidos. O acesso à Rua Alexandre Herculano, proveniente do anel exterior da Praça Marquês Pombal, deverá ser realizado através da Avenida Duque de Loulé e da Rua Camilo Castelo Branco.

Numa última fase, entre 19 e 28 de Setembro, a circulação ficará interrompida entre o Marquês de Pombal e a Rua Alexandre Herculano e entre a Rua Alexandre Herculano e a Rua Rosa Araújo. Pode consultar os percursos alternativos no site da Câmara Municipal de Lisboa.

O arranque das obras de reposição do sentido único de trânsito nas laterais da Avenida da Liberdade esteve inicialmente previsto para Abril deste ano.

