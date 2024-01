Oceanário de Lisboa tem bilhetes a metade do preço até Fevereiro

O Oceanário de Lisboa está mais uma vez a oferecer descontos. Até 29 de Fevereiro, é possível fazer visitas a partir das 17.00, com acesso às três exposições, por 50% do preço. Em vez dos habituais 25€ (jovens e adultos), 17€ (mais de 65 anos) e 15€ (crianças entre os 3 e os 12 anos), os bilhetes – comprados em exclusivo online – passam a custar 12,50€, 8,50€ e 7,50€.

Além do grande aquário central, que conta com quatro habitats marinhos, o Oceanário de Lisboa conta com mais duas exposições: “Florestas Submersas by Takashi Amano”, que apresenta as florestas tropicais e os seus habitats, que são os mais ameaçados do mundo; e “ONE, o Mar como nunca o sentiu”, uma instalação artística assinada pela directora artística e realizadora Maya de Almeida Araújo, que procurou retratar a ligação profunda do Homem com o mar.

O Oceanário de Lisboa está aberto de segunda-feira a domingo, das 10.00-20.00. O desconto de 50% só se aplica em bilhetes comprados online, para visitas entre as 17.00 e as 20.00.

Oceanário de Lisboa. Seg-Dom 10.00-20.00 (última entrada às 19.00). 50% de desconto em bilhetes online até 29 de Fevereiro: 12,50€ (jovens e adultos), 8,50 (mais de 65 anos) e 7,50€ (crianças entre os 3 e os 12 anos).

+ Nos bastidores do grande aquário, há uma grande equipa e dedicação 24/7

+ O que esconde o calendário de feriados para 2024