Oceanário: fins de tarde de Fevereiro com bilhetes a metade do preço

O Oceanário de Lisboa tem uma nova campanha em Fevereiro: 50% de desconto nas visitas entre as 17.00 e as 19.00.

Até 28 de Fevereiro, o Oceanário de Lisboa anima os fins de tarde com visitas a metade do preço das 17.00 às 19.00. Os bilhetes podem ser comprados online ou presencialmente nas bilheteiras do recinto. A entrada regular (13-64 anos) fica por 9,50€. As crianças (3-12 anos) pagam 6,50€ e a modalidade sénior (+65) fica em 7,50€.

A visita ao Oceanário estende-se à exposição “Um Planeta, Um Oceano”, uma viagem à descoberta do Oceano Global e de mais de 500 espécies diferentes, com destaque para os tubarões, as raias, as lontras-marinhas e os pinguins. Há também duas exposições temporárias: as “Florestas Submersas by Takashi Amano” e a instalação artística “ONE – O Mar como nunca o sentiu”, que retrata a ligação entre o ser humano com o mar.

O Oceanário de Lisboa tem como objectivo criar uma ligação emocional à natureza e proporcionar, aos mais pequenos mas também aos adultos, uma experiência de observação do mundo subaquático. Uma atracção de renome internacional, uma vez que já foi reconhecido por três vezes como o melhor aquário do mundo pelo Travellers' Choice do Tripadvisor.

Oceanário de Lisboa, Parque das Nações. Seg-Dom 10.00-20.00 (última entrada às 19.00).

+ Morreu a lontra Micas, filha de Eusébio e Amália

+ Há novas estações GIRA em Santa Maria Maior e Arroios