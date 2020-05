Oceanário reabre e oferece máscaras aos visitantes

Após quase dois meses de portas fechadas, o Oceanário reabriu esta segunda, dia 11, e os visitantes já podem voltar a mergulhar neste oceano em miniatura. A reabertura vem acompanhada de novas regras de segurança e higiene – os pagamentos serão automáticos e o uso de máscara é obrigatório ao longo da visita.

O Oceanário volta a aproximar o oceano e os animais marinhos dos visitantes, mas há regras. Em conformidade com as medidas implementadas pela Direcção-Geral da Saúde, o Oceanário vai reduzir o número de entradas em simultâneo no espaço para que sejam mantidas e controladas as distâncias sociais recomendadas.

Além disso, o uso de máscara durante a visita será obrigatório para todos, sendo que a máscara poderá ser fornecida gratuitamente aos visitantes. Os pagamentos passam agora a ser feitos apenas e exclusivamente por meios automáticos e haverá um reforço na higienização dos espaços e nos dispensadores de gel desinfectante para os visitantes.

As exposições estão todas abertas e as respectivas salas prontas para assegurar o distanciamento necessário – além do aquário central, podem ser visitadas a mostra “Florestas Submersas” e a instalação “ONE - o mar como nunca o sentiu”, inaugurada no início deste ano.

Por agora, o horário do equipamento será reduzido: a abertura será às 10.00 e o encerramento às 18.00, com a última entrada às 17.00. As actividades educativas desenvolvidas pelo Oceanário mantêm-se, por agora, suspensas até poderem ser retomadas com segurança.

+ Leia aqui gratuitamente a edição Time In desta semana

+ Museu Bordalo Pinheiro: colecção com mais de 13 mil peças está online para toda a gente ver

Share the story