Oeiras brinca aos legos com mais de seis milhões de peças

Depois do sucesso de várias edições BRInCKa espalhadas pelo país, a exposição de LEGO regressa a Oeiras em Fevereiro, com o apoio da marca dinamarquesa. Vão ser quatro dias de festa, seis milhões de peças e um espaço exclusivo para pais e filhos.

Entre 22 e 25 de Fevereiro, as melhores brincadeiras fazem-se no Pavilhão dos Leões de Porto Salvo. Mas avisamos já: a idade fica a porta. Na exposição LEGO Oeiras BRinCKa, não há criança nem adulto capaz de resistir ao encantamento das construções expostas. Desde cenários do universo Star Wars até uma cidade plena de acção, arranha-céus e comboios em movimento, não vão faltar surpresas, desafios e prémios para toda a família.

“Temos ainda várias experiências interactivas como as demonstrações dos nossos robôs, máquinas e viaturas controladas remotamente e um gigante mosaico exclusivo com 24m² e cerca de 100 mil peças, que vai ser construído ao longo da exposição pelos próprios visitantes”, lê-se no site do evento, promovido pela PLUG – Associação Portuguesa de Utilizadores de LEGO, que desde 2010 leva a magia da LEGO a várias cidades do país.

O espaço conta com mais de 1200 metros quadrados e contém, para além de uma exposição com mais de 6 milhões de peças LEGO, uma playzone onde pais e filhos vão poder brincar à vontade e participar em concursos de construção.

No primeiro dia, sábado, 22 de Fevereiro, as portas abrem às 10.00 e só se voltam a fechar pelas 20.00, mesmo a tempo de jantar. O horário repete-se no domingo, 23, e altera-se apenas na segunda-feira, 24, com a abertura marcada para as 12.00. Na terça-feira de Carnaval, 25, abre novamente às 10.00, mas fecha mais cedo, às 19.00.

À saída, não se esqueça de passar pela zona das lojas, onde poderá comprar conjuntos ideias para construções semelhantes aos modelos expostos, mas também vários sortidos de peças avulsas e as tão desejadas figuras LEGO em versão miniatura.

O preço dos bilhetes, já à venda nos locais habituais e na BOL, varia entre os 4€ (dos 4 aos 12 anos) e os 6€ (maiores de 12). Há ainda um pacote especial para famílias a 16€, para dois adultos e duas crianças.

Pavilhão dos Leões de Porto Salvo (Oeiras). Sáb-Dom 10.00-20.00, Seg 12.00-20.00 e Ter 10.00-19.00. 4€ (dos 4 aos 12), 6€ (maiores de 12) e 16€ (dois adultos + duas crianças).

