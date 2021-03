Oeiras comemora o Dia da Poesia com 24 horas de programação

Este ano, o Dia Mundial da Poesia será celebrado pelo município e as bibliotecas de Oeiras com 24 horas de programação em formato digital, que arrancam já no sábado, 20 de Março, a partir das 00.00. Ao longo do dia, haverá leitura de poemas por vários convidados, como o autor e crítico literário José Mário Silva, a escritora e poetisa Maria Teresa Horta e até o presidente da Câmara Municipal, Isaltino Morais.

“Em Oeiras, o Dia Mundial da Poesia marcará o início de um conjunto de programações imersivas para celebrar a Poesia e a levar a todos os munícipes e a quem nos visita”, lê-se em comunicado da autarquia. “Desde as escolas às universidades seniores, das associações culturais ao comércio, do espaço público aos lugares institucionais, queremos dar forma a um futuro onde a Poesia nos acompanhe e nos dê voz.”

Além da apresentação do Eixo II da Candidatura de Oeiras a Capital Europeia da Cultura 2027, totalmente dedicado à poesia e às culturas de língua portuguesa, também será levantado o véu sobre algumas iniciativas futuras em agenda, como a Bienal de Poesia de Oeiras e a Noite da Literatura Europeia.

Já a programação para este Dia Mundial da Poesia, que poderá consultar no site da autarquia, inclui conversas sobre poesia, leituras de poemas, entrevistas sobre diferentes iniciativas, como a Mostra de Artes da Palavra e a Poesia FM – Rádio e Cultura, e até um espectáculo da Lisbon Poetry Orchestra. Poderá acompanhar tudo a partir das páginas de Facebook da Câmara Municipal, da Oeiras27 e das Bibliotecas Municipais de Oeiras.

Até lá, aproveite para começar a ouvir o programa de rádio Culto, um projecto da MUSGO Produção Cultural, em parceria com o Município de Oeiras, que é gravado no Parque dos Poetas e transmitido todas as sextas-feiras, nas páginas de Facebook e Instagram de ambas as entidades, até 2 de Abril.

O 21 de Março foi proclamado Dia Mundial da Poesia pela UNESCO em 1999, durante a 30.ª Conferência Geral em Paris. O objectivo era e continua a ser promover a diversidade linguística através da expressão poética e aumentar a oportunidade de serem ouvidas línguas ameaçadas.

