Oeiras encerra quase todos os parques e jardins

A Câmara Municipal de Oeiras anunciou esta segunda-feira o fecho de todos os parques e jardins vedados, mas ainda será possível circular pelo Jardim Municipal de Oeiras e pelo Jardim do Palácio dos Aciprestes.

Na passada sexta-feira, 13 de Março, o município de Oeiras suspendeu o funcionamento de todos os equipamentos culturais e de lazer da cidade, à semelhança do que aconteceu em Lisboa. No dia seguinte, passou a estar condicionado o acesso às praias do concelho, estando proibida a permanência prolongada e sendo apenas permitido o chamado passeio.

Agora, são os parques e os jardins a serem vedados. Por serem “espaços de atravessamento e circulação”, passam a estar encerrados de imediato, excepto o Jardim Municipal de Oeiras e o Jardim do Palácio dos Aciprestes, “por serem espaços de atravessamento e circulação”.

O comunicado da Câmara Municipal de Oeiras avança ainda que encerra o Porto de Recreio de Oeiras, bem como todos os parques infantis e equipamentos de manutenção física públicos. Todos os eventos no espaço público serão cancelados, além de todos os mercados, excepto os de abastecimento alimentar. Suspensas ficam também os pagamentos de licenças de esplanada e parquímetros.

