Oeiras Parque convida a viajar no tempo com exposição de gadgets

O Nostalgica, o único museu em Portugal dedicado aos jogos de vídeo, não nos cansa de levar até ao jurássico do entretenimento electrónico. A mais recente exposição, “Geek X by Nostalgica”, promete mais uma viagem no tempo, mas desta vez também ao futuro. Entre uma vasta colecção de gadgets, é possível encontrar desde joysticks até óculos de realidade virtual. A ideia é descobrir como a tecnologia se foi desenvolvendo ao longo de cerca de 50 anos. Só tem de visitar o piso 2 do Oeiras Parque, de 4 a 17 de Abril, das 11.00 às 19.00.

Relógios com televisão, walkmans, microcomputadores e sintetizadores são outros dos muitos objectos que se encontram na exposição, onde pode também conhecer o Cosmo e o Vector, dois robôs com inteligência artificial que, sendo da mesma equipa que desenhou o WALL-E, o famoso robô da Pixar, são capazes de reagir e agir de forma autónoma.

Há ainda um espaço com ecrãs vintage, que recria os cenários de exposições de feiras e eventos dos anos 80 e 90 e passa conteúdos de jogos e videojogos dessa altura. “A Nintendo e a Casio, duas das marcas que estarão em exposição com vários gadgets tecnológicos em funcionamento, irão certamente avivar memórias de infância dos mais velhos e estimular a curiosidade e novas memórias entre os mais novos”, assegura a organização, em comunicado.

O Nostalgica abriu em 2016 na Fundação Marquês de Pombal, no Palácio dos Aciprestes, mas tem marcado presença em muitos outros locais através de exposições itinerantes. De momento, além desta novidade no Oeiras Parque, onde se inaugurou a primeira Tokyo Arcade Experience, há um pop-up no The Hood, o bairro artístico do centro comercial Ubbo, na Amadora.

Oeiras Parque (piso 2). 4 a 17 de Abril, 11.00-19.00. Entrada livre.

+ Como está a sua relação com a cidade? Conte-nos tudo no Time Out Index

+ A nova edição trimestral da Time Out Lisboa já está nas bancas