Oeiras passa a ter vigilância nas praias aos fim-de-semana

A época balnear no concelho de Oeiras só terá início a 1 de Junho, mas já há pessoas a dar os primeiros mergulhos do ano e a aproveitar o calor para apanhar banhos de sol. Para garantir a segurança de todos os veraneantes, a Câmara Municipal de Cascais anunciou que, até 28 de Maio, as praias do concelho vão ter vigilância aos sábados e domingos.

A medida abrange as praias da Torre, Santo Amaro de Oeiras, Paço de Arcos e Caxias, com nadadores-salvadores de serviço entre as 09.00 e as 19.00.

“No entanto, e apesar da presença destes profissionais nos dias mencionados, as idas a banhos deverão ser sempre realizadas de forma cautelosa, porque apesar de se sentir um ‘calor de Verão’ o ‘mar é de Inverno’. Em caso de dúvida, solicite orientações ao nadador salvador e respeite sempre as indicações dadas por este profissional”, avisa a autarquia.

+ As melhores praias com Bandeira Azul perto de Lisboa

+ Leia já, grátis, a edição digital da Time Out Portugal deste mês