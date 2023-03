Oeiras recebe gastronomia transmontana e artesanato de Vinhais

De 10 a 12 de Março, o 1º andar do Mercado Municipal de Oeiras vai dar as boas vindas à 24.ª Promoção Gastronómica e Mostra de Artesanato do Concelho de Vinhais.

A 24.ª edição da Promoção Gastronómica e Mostra de Artesanato do Concelho de Vinhais realiza-se, entre 10 a 12 de Março, no Mercado Municipal de Oeiras. O evento inclui provas gastronómicas transmontanas, música popular, mostra e venda de fumeiro certificado e expositores de artesanato.

Este ano, os Caretos e Gaiteiros de Ousilhão de Vinhais, que mantêm vivas as tradições da região de Trás-os-Montes, também estão incluídos no programa. O espectáculo está marcado para 12 de Março, a partir das 16.00, no centro histórico de Oeiras. Para além de caretos e gaiteiros, esta edição também vai apostar num arraial, animado pela Banda Mega Watt e as concertinas de Vinhais.

Para os apreciadores de gastronomia, vão ser colocados expositores de fumeiro, mel, nozes, folar, azeite e vinho. Além disso, a Tasquinha da Casa Vinhais e do “Sr. Tapas”, um restaurante tipicamente transmontano, vai marcar presença nesta feira.

A inauguração oficial do evento está agendada para 11 de Março, pelas 12.00, e vai contar com os presidentes das câmaras municipais de Oeiras, Isaltino Morais, e de Vinhais, Luís Fernandes. Esta iniciativa, que tem vindo a ser realizada em Oeiras, tem como objectivo diversificar o calendário cultural e social da região, proporcionando momentos de lazer e venda de produtos artesanais.

Largo 5 de Outubro, 3 (Oeiras). Sex 10-Dom 12. 10.00-22.00 Entrada livre.

