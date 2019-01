Oeiras terá o maior parque temático de Natal da Europa

O Christmas Fun Park vai ter mais de 70 mil metros quadrados e morada no Passeio Marítimo de Algés. O parque abrirá portas em Dezembro.

Recriando a magia da aldeia do velhinho das barbas brancas na Lapónia, o Christmas Fun Park promete ser o maior parque temático do género, e o primeiro de muitos na Europa. “Pretendemos criar um espaço de referência, onde se conjuguem os valores e princípios do espírito de Natal, com fortes componentes de diversão e de responsabilidade social. Um espaço dedicado às famílias, a todas as gerações, às instituições sociais, às escolas e às empresas”, revela Ivan Dias, um dos empresários por detrás desta iniciativa.

O parque terá um investimento de 6 milhões de euros e tem como principais parceiros a Casa do Marquês e a Câmara Municipal de Oeiras, com a qual tem um acordo de quatro anos para ocupar o Passeio Marítimo de Algés durante a época natalícia.

O presidente da câmara, Isaltino Morais, sublinha que “Oeiras volta a ser o local escolhido para a realização de grandes eventos. Desta vez, na época do Natal". Numa declaração citada em comunicado, o autarca diz que esta iniciativa se insere "na linha estratégica deste executivo [camarário] de captar eventos atractivos, para que as pessoas conheçam Oeiras e se sintam aqui felizes”.

O parque será montado no mesmo local do festival NOS Alive e da Comic Con, um espaço com 72 mil metros quadrados e muito espaço para espectáculos temáticos, diversões, áreas de refeição, uma Christmas Villa – com uma forte missão social e um mercado de Natal solidário – e ainda vários equipamentos e actividades de parceiros nacionais e internacionais que ficam por revelar.

A expectativa é que o Christmas Fun Park receba cerca de meio milhão de visitantes no primeiro ano, com uma média de 20 mil por dia. E, apesar de o preço das entradas ainda não ter um valor definido, a organização revelou que irá doar 1€ por cada bilhete para causas sociais.

Segundo os promotores da iniciativa, a diversão será garantida para todas as idades, ou não fosse a inclusão uma das suas principais preocupações. O conceito do parque passa por reunir famílias, amigos, escolas, empresas e instituições sociais, sob a tónica do espírito natalício. Para que todos possam desfrutar do parque, a organização está a desenvolver um programa especial para escolas e instituições, enquanto que as empresas contarão com um espaço corporate, para a realização de eventos empresariais.

A primeira edição do evento já tem data de abertura marcada para o primeiro fim-de-semana de Dezembro. Até lá, pode ir aguardando por novidades no site da Câmara Municipal de Oeiras.

