Oeiras vai dar-lhe música com este festival de piano grátis

O Festival Internacional de Piano regressa a Oeiras para uma segunda edição, entre os meses de Junho e Julho. O programa contempla concertos de artistas nacionais e internacionais.

Durante seis domingos seguidos, o Auditório Ruy de Carvalho, em Oeiras, abre ao público com concertos de entrada livre. O evento arranca dia 23 de Junho, às 18.00, com um concerto da directora artística do Festival Internacional de Piano, a premiada Teresa da Palma Pereira, que interpretará duas peças do russo Prokofiev e duas do francês Ravel.

No domingo seguinte, 30 de Junho, à mesma hora, é a vez de Piotr Anderszewski tocar Bach, duas peças de Schumann e três de Beethoven. Distinguindo-se dos músicos da sua geração, este pianista polaco já recebeu vários prémios e tem tocado com as maiores orquestras internacionais.

Para dar as boas-vindas ao mês de Julho, Oeiras conta com a presença de Grigory Gruzman, com sonatas, bagatelas e prelúdios de Scarlatti, Beethoven, Chopin, Rachmaninov e F. Gulda, no dia 7. O pianista russo é, segundo a organização do festival, “detentor de uma notável carreira internacional, integra o Trio Shostakovich e é director do Instituto de Instrumentos de Teclado da Academia de Música de Weimar”, na Alemanha.

Segue-se o alemão Jan Michaels (14 de Julho), a israelita Irit Rub (21) e o português Jorge Moyano (28), docente na Escola Superior de Música de Lisboa. A entrada é grátis para todos os concertos, mediante levantamento de bilhete à entrada do auditório, no dia dos recitais.

