Oeiras vai ter arte nas paredes entre 10 e 25 de Maio

O projecto No Walls Oeiras pretende aproximar a arte do espaço urbano. Mostra colectiva vai espalhar-se por nove locais do concelho.

O No Walls, um projecto de intervenção artística no espaço público, está prestes a chegar a Oeiras. Entre 10 e 25 de Maio, nove localidades do concelho serão palco de intervenções de artistas como André da Loba, Mário Belém, João Varela ou Fiumani.

O objectivo desta iniciativa, que ocorre numa altura em que Oeiras se candidata a Capital Europeia da Cultura para 2027, pretende "estimular cultura no âmbito das práticas artísticas contemporâneas e apoiar os seus artistas, as novas narrativas para o espaço urbano e novas formas de fruição da sua vivência; promover a relação entre as instituições os seus agentes culturais e artísticos e a comunidade e o debate e o pensamento crítico na relação entre poder político, arte e espaço público; e descentralizar os fluxos culturais e turísticos, promovendo novos circuitos de atracção turística.”, lê-se numa nota enviada pela organização do evento.

Em curso está também uma open call destinada à nona vaga em aberto para a mostra. A convocatória está aberta a intervenções que respondam ao tema "Liberdade", indo ao encontro do manifesto do projecto. As candidaturas deverão ser enviadas até 15 de Maio e o vencedor receberá um prémio monetário de 1500€.

Algés, Barcarena, Carnaxide, Caxias, Cruz Quebrada, Linda-a-Velha, Miraflores, Oeiras e Queijas são os locais onde poderão ser vistos os trabalhos dos nove artistas seleccionados. Todas as informações relativas às candidaturas poderão ser consultadas aqui.

+ Leia grátis a Time Out Portugal desta semana

+ Time Out Lisboa está de volta às edições em papel