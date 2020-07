Oeiras vai ter livros e jornais grátis nas praias

Todos os anos, as Bibliotecas de Praia, iniciativa do município de Oeiras, chegam aos areais da praia de Paço de Arcos, para promover hábitos de leitura. Este ano, devido à pandemia, não é possível. Mas a autarquia encontrou uma forma de continuar a trazer os livros à praia de forma segura.

No ano em que estava previsto que a iniciativa fosse alargada às praias de Santo Amaro e da Torre, as bibliotecas estão presentes de outra forma nas três praias do concelho desde 13 de Julho até ao final de Agosto, durante duas horas no período da manhã, com um balcão colocado num ponto diferente do Passeio Marítimo a cada dia.

Nestes locais, os veraneantes encontrarão "não só livros provenientes de ofertas (e que, não sendo incorporados na coleção das Bibliotecas, ganham assim uma nova vida nas mãos dos leitores), mas jornais e revistas. Faz-se a oferta e não o empréstimo, porque dinâmicas como a partilha de revistas e jornais entre utilizadores se demonstrou pouco avisada", detalha uma nota sobre a iniciativa.

A disponibilização deste serviço pretende promover o livro e os hábitos de leitura.

