Oeiras vai ter um mês de concertos grátis e masterclasses para jovens

A sexta edição do Festival Internacional de Piano de Oeiras está a chegar ao Auditório Ruy de Carvalho, em Carnaxide. O primeiro concerto, marcado para 2 Julho, às 18.00, está a cargo da directora artística, a pianista Teresa da Palma Pereira. Os restantes recitais decorrem quase sempre aos domingos, pelas 18.00, até 30 de Julho, salvo o que está marcado para sábado, 29.

“O FIPO é, desde a sua primeira edição, uma forma de dinamizar o sector cultural do concelho de Oeiras, sendo nosso objectivo proporcionar cultura à população e contribuir para o desenvolvimento do país através da força da arte”, escreve Teresa da Palma Pereira.

Na abertura do festival, a 2 de Julho, será homenageada uma personalidade que se tenha distinguido no domínio da música clássica, selecionada pela Direcção da Academia de Música Flor da Murta. Em anos anteriores, a escolha recaiu em Mário Vieira de Carvalho, Jorge Moyano, José Atalaya e José Fortes.

A entrada é gratuita, mas é necessário reservar bilhete através do site do festival, que nesta edição conta com as presenças do espanhol Javier Perianes (9 Jul), o israelita Yoav Levanon (16 Jul), o português Rui Massena (29 Jul) e os russos Yulianna Avdeeva (23 Jul) e Alexei Volodin (30 Jul).

Há ainda um programa de iniciação ao piano, a decorrer entre 5 e 14 de Julho, para alunos de todas as idades que queiram iniciar-se no piano ou relembrar fundamentos da teoria musical. Após o curso, será dinamizado o workshop “Música e Criatividade”, que irá permitir aos participantes demonstrarem as competências adquiridas e de trocarem experiências com os colegas. Já as masterclasses vão ser leccionadas pelas pianistas Teresa da Palma Pereira e Yulianna Avdeeva.

Auditório Ruy de Carvalho (Carnaxide). 2-30 Jul, Dom 18.00 e Sáb (29 Jul) 18.00. Entrada livre

