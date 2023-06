Oficinas, jogos e corridas de sanitas. É a Semana do Ambiente na Amadora

A Semana do Ambiente na Amadora arranca no próximo domingo, 4 de Junho, com um programa aberto a toda a população.

A Semana do Ambiente na Amadora realiza-se de 4 a 9 de Junho, mas só no domingo a programação é aberta a toda a população. Das 15.00 às 19.00, o Parque Central vai ser palco de uma série de actividades gratuitas, incluindo uma “Corrida de sanitas, de latas e de banheira”.

Se anda à procura de algo divertido para fazer em família este fim-de-semana, talvez vá gostar de saber que a Câmara Municipal da Amadora está a preparar um dia ao ar livre repleto de propostas para todas as idades. Junto ao Eco-Espaço do Parque Central, encontrará uma oficina de “imaginação criativa”, para aprender a construir objectos com recurso a materiais reutilizáveis; um atelier de tingimento natural, onde poderá usar desperdícios de cozinha para tingir têxteis; e um atelier de construção de veículos MOOV (em madeira), que terá oportunidade de conduzir logo a seguir.

Já no Campo de Jogos estará a decorrer a “Corrida de sanitas, de latas e de banheira”. Nunca ouviu falar? Parece que a modalidade já tem anos e é muito popular nos Estados Unidos, onde os adeptos da prática se desafiam a construir um trono de porcelana capaz de destronar – ao nível da velocidade, claro está – o do vizinho. Mas não são só os norte-americanos que se divertem sentados em veículos de loiça. Na cidade de Rabka, na Polónia, também já se realizam estes campeonatos, com recurso a “sanitas eléctricas”.

É difícil bater a corrida mais original do mundo, mas atenção, haverá mais coisas para fazer. No jardim, entre o Eco-Espaço e o Campo de Jogos, encontrará jogos de feira, animação com mascote e mais um desafio no mínimo interessante: fazer sumo de fruta natural ao pedalar numa bicicleta para accionar um liquidificador.

