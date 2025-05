Oito anos depois do início das Gira, bicicletas chegaram à Ajuda

Era um acontecimento esperado há muito, que teve os seus "percalços", como sinalizou o presidente da Junta de Freguesia, Jorge Marques, mas que coloca a Ajuda, "finalmente", dentro do sistema de bicicletas partilhadas Gira. Três estações foram inauguradas na sexta-feira, dia 9 de Maio, junto ao Pólo Universitário da Ajuda. Uma fica na Rua Almerindo Lessa, junto ao Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa (ISCSP), outra na Avenida da Universidade Técnica/Rua Sá Nogueira e a terceira na Rua Joaquim Fiadeiro, perto da residência universitária.

"É um sistema que já existe há bastante tempo noutras freguesias da cidade e que finalmente chegou à Ajuda. O início, a instalação, teve alguns percalços, mas a Câmara corrigiu e prometeu corrigir ainda mais algumas coisas", declarou Jorge Marques, num vídeo partilhado nas redes sociais da Junta. O presidente referia-se ao facto de a escolha da localização das Gira ter acontecido sem consulta prévia da população, subtraindo lugares de estacionamento num território onde encontrá-los é difícil. "Desconhecemos os critérios que levaram à escolha dos locais exactos onde irão ser implantadas as novas estações pela Emel e lamentamos que esta intervenção da Câmara Municipal de Lisboa (CML) esteja a ser realizada sem qualquer articulação com a Junta de Freguesia", comunicava a Junta em Março.

DR/Emel Rua Eduardo Bairrada

Aproveitando a oportunidade da inauguração das três estações na Ajuda, Jorge Marques deu "um toque" à CML e à Emel (que gere a rede de bicicletas), sobre o planeamento futuro das Gira na freguesia. "Tenho a certeza de que a expansão deste sistema para a Boa-Hora, a Memória, o Alto da Ajuda e o Caramão terá um envolvimento maior da população e da freguesia, para com isso se corrigirem algumas dificuldades que este processo inicial teve." Uma das localizações previstas pela Emel sem o acordo da Junta é a Rua Eduardo Bairrada, onde já foram instaladas 17 docas, eliminando lugares de estacionamento. "Não concordamos com a localização. Mas estamos a tentar que seja instalada sinalização para controlar o estacionamento de caravanas. Já libertava muitos lugares", respondeu o organismo à queixa de um munícipe na sua página de Facebook.

Com a chegada à Ajuda, o sistema Gira atinge um total de 195 estações, distribuídas pelas 24 freguesias de Lisboa. "Em 2021 a rede chegava a apenas 14 freguesias, com um total de 102 estações", destaca a Emel, em comunicado, explicando que o alargar mais recente da rede "foi especialmente direccionado para zonas mais periféricas da cidade, garantindo maior proximidade com os utilizadores e permitindo que cada cidadão esteja sempre, em média, a menos de 10 minutos de uma estação, a pé". "Este alargamento a todas as freguesias sem excepção permite a redução das desigualdades sociais. Estamos perante um modo de transporte que promove estilos de vida saudáveis e sustentáveis, simultaneamente amigo do ambiente e inclusivo do ponto de vista social", rematou o presidente da Emel, Carlos Silva.

A rede Gira foi lançada em Setembro de 2017, depois de um primeiro teste sob o nome de Lisboa Bike Sharing.

